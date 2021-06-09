منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك





كشفت الفنانة الكويتية منى السابر، عن انتهاء المدة المخصصة لسداد المبلغ المستحق بذمتها لابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، في القضية الشهيرة العالقة بينهما.





وقالت منى السابر، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إنه "وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب".





وأضافت أنها "لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، وأنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال".





وأعلنت منى السابر، عن مكوثها هذه الفترة في منزلها وعدم خروجها بسبب شعورها ببعض التعب وتكسير في الجسم، غير أنها خرجت اليوم لقضاء بعض شؤونها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تستقل سيارتها.





وكانت منى السابر حرصت على تهنئة ابنتها حلا الترك منذ أيام بعيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة :"عيد ميلاد سعيد لابنتي المميزة".. "أحبكِ اليوم وغدا ودائما"، كما نشرت صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة وتشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.



