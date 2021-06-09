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سيبايوس يحسم مستقبله بعد نهاية إعارته مع آرسنال

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكد داني سيبايوس، لاعب خط وسط ريال مدريد، والمعار حالياً إلى نادي أرسنال الإنجليزي، أنه يرغب في حسم مستقبله مع الملكي بعد عودته من الإعارة مع الفريق الإنجليزي.

وعانى الإسباني من قلة المشاركة مع المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، الأمر الذي جعله يقرر الرحيل إلى آرسنال للمشاركة في المباريات.

وعبر تصريحات إذاعية لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قال سيبايوس:"كل ما أريده هو حسم مستقبلي مع الفريق وخاصة أنه يربطني عقد طويل مع ريال مدريد وكنت في إعارة، الأمر الذي يجعلني أشعر وكأني تائه".

وعن عودة أنشيلوتي لقيادة الميرينجي أكد: "لقد عاد للتو إلى النادي، ونحن بحاجة للتحدث خاصة وأنني أشعر بحالة جيدة على المستوى الفني والبدني كلاعب بعد الموسم الماضي مع آرسنال".

وتابع: "أريد الاستقرار أكثر في نادٍ بعقد طويل الأجل لأكون قادرًا على إظهار موهبتي،لذلك أرغب في التحدث إلى أنشيلوتي ومعرفة خططه مع الفريق خاصة وأنني لن أشارك في يورو 2020 وهناك كأس العالم قريبًا، وبالتالي، يجب أن تكون هناك أشياء واضحة".

وبسؤاله وعن إمكانية الانتقال إلى برشلونة: "لن أنتقل إلى هناك لأنني لاعب في ريال مدريد وحلمي هو أن أنجح معه كذلك نفس الحال مع إشبيلية (الغريم التقليدي لنادي ريال بيتيس فريقه السابق)".

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