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يويفا يتخذ قرارا هاما قبل انطلاق اليورو

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء أن إثبات الحصول على الجرعة الكاملة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطا لحضور الفعاليات الرياضية وسيتم تطبيق هذا الأمر للمرة الأولى من خلال مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الكرواتي يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريقين في يورو 2020.

وحسب الموقع الالكتروني ليويفا فإن دخول استاد ويمبلي سيقتصر على الأشخاص من سن 11 عاما فما فوق، مع وجود إثبات يفيد بحصولهم على الجرعة الكاملة من اللقاح أو نتيجة سلبية للمسحة الطبية، في غضون 48 ساعة من المباراة.

وأفاد البيان بأنه سيتم إلزام المشجعين من خارج المملكة المتحدة، من سن 11 عاما فما فوق، بضرورة حمل ما يفيد بأن نتيجة المسحة الطبية لهم جاءت سلبية، في غضون 48 ساعة من المباراة.

وسيتم عرض موقف الأشخاص فيما يتعلق بالحصول على اللقاح من عدمه من خلال تطبيق "ان اتش اس" مع ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يوما من المباراة، وبهذه الطريقة فمن المتوقع السماح بحضور أعداد محدودة من المشجعين ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومن المقرر حضور 25% من سعة استاد ويمبلي بإجمالي 22 آلف و500 مشجع خلال مباريات منتخب إنجلترا في دور المجموعات وكذلك الحال بالنسبة لمباراتين بدور الستة عشر تستضيفهما إنجلترا.

ويأمل اتحاد الكرة الإنجليزي ويويفا زيادة حجم الحضور الجماهير بشكل كبير في المربع الذهبي والنهائي في لندن، مع التفكير في حضور 45 آلف مشجع كهدف واقعي، ولكن هذا الأمر يتوقف على قرار الحكومة فيما يتعلق بتخفيف قيود جائحة كورونا بحلول 21 يونيو الجاري.

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