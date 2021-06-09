موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز يوم 1 يوليو المقبل، على ملعب الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.





فيما ستبدأ الجولة 26 من المسابقة، يوم 16 يونيو الجاري، وسيلتقي الزمالك بفريق أسوان يوم 17 يونيو، فيما ستؤجل مباراة الأهلي في هذه الجولة، نظرا لمشاركته في في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



