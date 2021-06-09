تفاصيل معسكر منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس أمم أوروبا

انتقل المنتخب الألماني إلى معسكره الإعدادي ليورو 2020 اليوم الثلاثاء، وهو مفعم بالثقة، بعد فوزه الكاسح على لاتفيا 7 /1 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء الاثنين.





وينتظر المنتخب الالماني الكثير من العمل قبل انطلاق مشواره في البطولة القارية بملاقاة فرنسا بطلة العالم بعد اسبوع واحد.





وحققت الماكينات الألمانية أمام لاتفيا نفس النتيجة التي اكتسحت بها البرازيل في المربع الذهبي لمونديال 2014، لكن الحارس المخضرم مانويل نوير أكد أن الفوز على البرازيل قبل سبعة أعوام في الطريق نحو التتويج بلقب المونديال كان "أروع بعض الشيء".





ولم يفز المنتخب الألماني بأي لقب منذ ذلك الحين ويواجه الفريق منافسة قوية في يورو 2020 بعد سلسلة من النتائج المتواضعة مؤخرا، حيث يواجه أيضا البرتغال بطلة أوروبا بالإضافة إلى المجر.





وأكد المدرب يواخيم لوف أن الفوز كان جيدا للروح المعنوية ، لكن هناك حاجة لمزيد من الصقل خلال معسكر الماكينات في هيرزوجيناوراخ جنوب ألمانيا، قبل خوض المواجهات الثلاث بدور المجموعات من البطولة القارية في ميونخ أيام 15 و19 و23 يونيو الجاري.





وأوضح لوف "كل المواضيع الرئيسية ستبقى كما هي ، كيف نتحسن في مواقف معينة؟ كيف نؤدي الأدوار الدفاعية في المساحات الخالية؟ كيف ندافع بينما نحن نضغط على الخصم؟ ما هي طبيعة التحديات التي تكون فيها الكفتين متساويتين".





وأضاف "هذه هي الأسئلة الدفاعية ، استغلال المساحات، خلق وفتح المساحات، هذه ستكون الأمور التي سنعمل عليها في الخط الأمامي، هناك نقص واضح في المساحات في كرة القدم الحديثة ، علينا أن ننجز هذه الأمور بشكل جيد، بصرف النظر عن طريقة اللعب ، نحن في حاجة إلى بعض الصقل هنا".





ولعب المنتخب الألماني بكثير من الحماس، مع عودة توماس مولر لخط الهجوم، وجوشوا كيميتش لمركز الظهير الأيمن، وإلكاي جوندوجان وتوني كروس في خط الوسط، في الوقت الذي يتكفل فيه مولر وكاي هافيرتز وسيرجي جنابري بالمهام الهجومية.





وحذر لوف من إصدار تنبؤات بشأن التشكيل الذي سيدفع به أمام فرنسا أو الحديث عن فرص الفريق خلال تلك المواجهة.



