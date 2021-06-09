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تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره سموحة، يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

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