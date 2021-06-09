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كريم فهمي يكشف كواليس فيلم "ديدو"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
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أوضح الفنان كريم فهمي ، أن فكرة فيلم "ديدو" راودته منذ طفولته، وتحديداً حينما كان عمره 8 أعوام، وذلك بعد مشاهدة فيلم Honey I shrunk the kids، وظلت أحداثه مترسخة في ذهنه.

وأضاف في تصريحات صحفية: "ومن ثلاث سنوات عرض علي المنتج محمد أحمد السبكي أن نقدم فيلما عن عقلة الأصبع، وكان ذلك وقت كتابة فيلم "علي بابا". في بادئ الأمر رفضت لأكثر من سبب أولها كيف سيمكنني الابتعاد عن كل الأفلام الأجنبية التي قدمت هذه التيمة، بالإضافة إلى كيف يمكننا في مصر مجاراة الأجانب في الجرافيك وهو واحد من أهم عوامل هذا الفيلم، إلى أن توصلت إلى قصة جديدة، وهو ما شجعني على العمل على الموضوع".

وأشار إلى أن  الأمر استغرق عاما تقريبا في كتابة القصة والسيناريو والحوار، حيث خرجت النسخة النهائية بعد أكثر من 16 مسودة، ثم بدأت جلسات عمل مكثفة مع عمرو صلاح المخرج، لرسم كل مشهد تقريبًا بدقة وكيف سيتم تصويره.


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