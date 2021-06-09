الهند تسجل 92 ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند، 92 ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 29 مليونا و89 ألفا و69 حالة.

وقد أعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل خلال الفترة نفسها 2.219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

وتماثل 162 ألفا و664 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

وشهدت الهند، تراجعًا في عدد الحالات النشطة حاليا إلى مليون و231 ألفا و415 حالة.