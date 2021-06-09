Advertisements

توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، خروج عجلتين عن القضبان من جرار قطار ١٦٣ الروسي ركاب، خط "أسوان - إسكندرية".

ولم يسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات، وعليه توقفت حركة القطارات، وجارٍ تدوير حركة القطارات لحين رفع عجلات الجرار.

وأوضح مصدر بمحافظة القليوبية، أن السبب وراء الحادث، خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد تتابع الحادث للوقوف على أسبابه.
توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)
توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)
توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)
توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)
توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)
توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)

أخبار تهمك

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 18 ساعة

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ يوم

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

08:02 ص

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

07:11 ص

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»