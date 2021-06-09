توقف حركة القطارات بعد خروج عجلات قطار "أسوان - إسكندرية" (صور)

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، خروج عجلتين عن القضبان من جرار قطار ١٦٣ الروسي ركاب، خط "أسوان - إسكندرية".



ولم يسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات، وعليه توقفت حركة القطارات، وجارٍ تدوير حركة القطارات لحين رفع عجلات الجرار.



وأوضح مصدر بمحافظة القليوبية، أن السبب وراء الحادث، خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد تتابع الحادث للوقوف على أسبابه.