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أسعارها أرخص من مدينتي.. تعرف على طريقة حجز وحدات بمدينة نور أونلاين عبر رابط موقع طلعت مصطفى

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:06 ص
وحدات مدينة نور
وحدات مدينة نور
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أسعارها أرخص من مدينتي.. تعرف على طريقة حجز وحدات بمدينة نور أونلاين عبر رابط موقع طلعت مصطفى

كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن شقق مدينة النور، بعدما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن تدشينها مشروع نور بحدائق العاصمة، حيث يقع المشروع على مساحة 5 آلاف فدان يطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية، ويبحث الكثيرين عن طريقة حجز وحدات مدينة النور أونلاين.

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تصريحات تليفزيونية على هامش تدشين مشروع نور، إن المواطن يمكنه تملك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم أقل من 38 ألف جنيه وقسط شهري أقل من 3800 جنيه، لوحدات تبدأ من 68 مترًا فما فوق.

وسنستعرض لكم في السور الآتية طريقة حجز وحدات مدينة النور أونلاين:-

طريقة حجز وحدات مدينة النور أون لاين
ويمكنك من خلال هذا الرابط (اضغط هنــــــــــــــا) حجز وحدات مدينة نور هشام طلعت مصطفى، والتقديم للحصول على شقة سكنية في المشروع والمدينة الجديدة التي تقدمها المجموعة، حيث أعلن عن تخفيض بنسبة 5 % لأوائل المتقدمين للحجز.

خطوات حجز وحدات مدينة نور 
من المقرر أن يتم فتح باب الحجز لوحدات مدينة نور، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021.

ويمكنك اتباع الخطوات الآتية من أجل التسجيل في موقع وحدات مدينة نور هشام طلعت مصطفى للحصول على الشقة:

1- الدخول على رابط حجز وحدات مدينة نور هشام طلعت مصطفى (اضغط هنــــــــــــــا).

2- ثم يقوم الشخص المتقدم للحصول على شقة بتسجيل جميع بياناته الشخصية منها الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني الخاص به، والوظيفة، كما يمكن للشخص أن يدخل رسالة يكتب فيها أي ملاحظات إذا أراد.

ثم الضغط على كلمة أنضم إلينا للتسجيل.

يذكر أن هشام مصطفى، أشار إلى أن أسعار البيع في مدينة نور ستكون أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع مدينتي، ويتم إتاحة أنظمة سداد تحقق هذا الهدف.

أسعارها أرخص من مدينتي.. تعرف على طريقة حجز وحدات بمدينة نور أونلاين عبر رابط موقع طلعت مصطفى

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