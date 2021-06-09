Advertisements

"تعرف على آرائهن".. زوجة رئيس الوزراء وزوجات الوزراء في المتحف القومي للحضارة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements


استضاف المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حرم دولة رئيس الوزراء وبرفقتها ٢٠ من زوجات وزراء حاليين وسابقين.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف وفيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وقام سيد أبو الفضل المشرف على قاعتى العرض المركزى والمومياوات الملكية بمرافقة الضيوف لزيارة أقسام وقاعات المتحف والتعرف على أنشطته المختلفة وإنجازاته.

وقدم أبو الفضل شرحًا تفصيليًا حول محتويات قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية ومبنى الإستقبال وقاعة المسرح والسينما.

وأعربت الزائرات عن اهتمامهن بمتحف الحضارة حيث أن للمكان سحرًا خاصًا، وعلى وحه الخصوص بحيرة عين الصيرة المطلة على المتحف والبانوراما الثقافية والتاريخية التي تحكي حضارة مصر عبر العصور.

وأكدت حرم دولة رئيس الوزراء أن المتحف يتميز باستراتيجية رائعة ومستوى فني وتصميم جيد للمكان وهو ما يُعد إنجازاً واضحاً للمصريين.

كما انبهرت الزائرات بسيناريو العرض المتحفي الذي يعطي للمتحف رونقًا خاصًا، مشيدين بالخط الزمني المتسلسل لطريقة العرض والذي يحكي تراث مصر منذ عصور ما قبل التاريخ و حتى الآن.

ولفت انتباهن الأنشطة التى يقوم بها المتحف، وأبدين إعجابهن الشديد بالتجهيزات وطريقة العرض بأحدث التقنيات.

وعن رؤيتهن المستقبلية قلن: إن كل تفاصيل المتحف ومحتوياته ستجعله بؤرة اهتمام لجميع الزائرين سواء على المستوى المحلى أو العالمى ، مما يزيد من الدخل ويجعل المكان أكثر حيوية وجاذبية.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 12 ساعة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

خبير يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

08:02 ص

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

07:11 ص

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»