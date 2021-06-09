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ننشر طرق وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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منذ انتشار فيروس كورونا، وتسعى الحكومات بكل دول العالم لتوفير اللقاح، لحماية شعبها، وقد أطلقت وزارة الصحة المصرية موقعا لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح، فضلا عن إطلاق خطوط ساخنة، لفئات بعينها.

وسنقدم لكم متابعينا الكرام طرق وخطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك في السطور التالية، وهي كالتالي:-

خط ساخن لكبار السن
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قالت في تصريحات سابقة أمس، إن الوزارة خدمة تلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا داخل المنازل منذ شهر أبريل الماضي، لافتًا إلى تخصيص الرقم الساخن 1440 لحجز طلبات تلقي التطعيم.

موقع الحصول على لقاح كورونا
وأتاحت وزارة الصحة إمكانية التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر موقع رسمي تابع للوزارة، ويسمح لجميع الفئات التسجيل عليه.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا
يتطلب التسجيل في الموقع الرسمي اتباع بعض الخطوات وهي:

- الدخول على الموقع الرسمي للحصول من هنـــــا.

- بعد اختيار الفئة المناسبة، يطلب الموقع الاسم رباعيا للشخص الراغب في الحصول على اللقاح، ثم ذكر الجنسية ثم الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

- يجب تحديد نوع الشخص الراغب في التسجيل، سواء كان ذكرا أم أنثى، ثم تسجيل الرقم القومي والبريد الإلكتروني.

- بعد ذلك يجرى تسجيل رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

- يجب بعد ذلك تحديد الراغب في التسجيل، والمحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح فيها وكذلك المركز الصحي.

- يجب على الشخص ذكر ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة التي يعمل بها.

- سيجرى إرسال رسالة تحقق على الرقم المسجل، ويجرى إدخال الرمز المرسل في الرسالة على الموقع، لاستكمال الخطوات.

- يقوم المسجل، برفع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من التقرير الطبي الأول والثاني اختياريا.

- يقوم الشخص بالتوقيع على إقرار إلكتروني بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على كل بيانات اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، حددت رقم «15335» للاستفسار عن أي معلومات، وللسؤال عن التفاصيل أو الإبلاغ عن أي أعراض أو مشكلات سواء قبل أو بعد اللقاح.

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