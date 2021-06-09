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سفير أوكرانيا يزور المتحف القومي للحضارة ومباحثات تعاون بين الجانبين

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سفير أوكرانيا بالقاهرة ( إيفهين ميكيتينكو )

وكان فى استقباله الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، حيث بدأت الزيارة بتعريف السفير الأوكرانى بالمتحف والإمكانيات الضخمة التى يمتلكها.

وتفقدا مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية والمسرح المكشوف والمصبغة الأثرية التى يعود اكتشافها للعصر الفاطمي.

وأبدى السفير انبهاره بفكرة المتحف، وأن مصر عاشت دائما فى وجدان الجميع منذ الصغر، ومثلت حضارتها دروسًا يتابعونها فى مدارسهم كأقدم حضارة إنسانية.

ثم تستمر الرغبة معهم فى زيارة آثار مصر ورؤية معالم حضارتها من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو (متحف الحضارة) ويزداد شوقهم لرؤية المومياوات الملكية التى تبهر العالم كله.

كما بحث الجانبان استمرار التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والعلمى والأثرى خلال الفترة المقبلة .. ومن جانبه أشار الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن متحف الحضارة سوف يكون دفعة كبيرة للسياحة المصرية على وجه الخصوص، ربما لن تكون كل نتائجه مباشرة ولكنها سوف تأتى بكل تأكيد إنعكاسا على زيادة الطلب على زيارة مصر بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص ، ولا بد أن نعرف أن السياحة الثقافية تعد هى الأكثر إسهاما فى مجال الدخل السياحى .

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