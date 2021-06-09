3.449 إصابة جديدة و262 حالة وفاة في المكسيك

رصدت السلطات الصحية في المكسيك، ثلاثة آلاف و449 غصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم رصد 262 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و438 ألفًا و11 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 229 ألفًا و100 حالة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت الحكومة المكسيكية، إلى أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.