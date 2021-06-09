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بايدن يبدأ رحلة إلى أوروبا تستغرق 8 أيام

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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يغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن متوجها إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه، في مهمة تستغرق ثمانية أيام لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي المتوترة خلال عهد ترامب وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.

تمثل الرحلة اختبارًا لقدرة الرئيس الديمقراطي على إدارة وإصلاح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس آنذاك دونالد ترامب والانسحاب من المعاهدات الدولية. وقال بايدن في مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست "هل ستثبت التحالفات والمؤسسات الديمقراطية التي شكلت الكثير من القرن الماضي قدرتها على مواجهة التهديدات والأعداء في العصر الحديث؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم. وفي هذا الأسبوع في أوروبا، لدينا فرصة لإثبات ذلك."

وستكون قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو في جنيف هي تتويجا للرحلة، وفرصة لإثارة مخاوف الولايات المتحدة مباشرة مع بوتين بشأن هجمات برامج الفدية الصادرة من روسيا، وعدوان موسكو على أوكرانيا، ومجموعة من القضايا الأخرى.

سيتوقف بايدن في محطته الأولى في قرية سانت آيفز الساحلية في كورنوال حيث سيشارك في قمة مجموعة السبع. ومن المتوقع أن تهيمن على الاجتماع دبلوماسية اللقاحات والتجارة والمناخ ومبادرة لإعادة بناء البنية التحتية في العالم النامي. يرى المسؤولون الأمريكيون أن هذا الجهد وسيلة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي.

قد يواجه بايدن ضغوطًا لبذل المزيد من الجهد لمشاركة إمدادات اللقاح الأمريكية مع دول أخرى بعد تعهد أولي بـ 20 مليون جرعة تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي. كما سيعقد بايدن اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس في كورنوال، وهي فرصة لتجديد "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بعد ثلاثة أيام من قمة مجموعة السبع، سيزور بايدن وزوجته جيل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور. التقى بايدن البالغ من العمر 78 عامًا بالملكة في عام 1982 عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير. وبعد ذلك يسافر بايدن إلى بروكسل لإجراء محادثات مع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تهيمن روسيا والصين على جدول الأعمال والقضية الدائمة المتمثلة في جعل حلفاء الناتو يساهمون بشكل أكبر في الدفاع المشترك.

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