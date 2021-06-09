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المساحات والأسعار والشروط والأوراق المطلوبة.. كل ما ترغب في معرفته عن شقق الاوقاف 2021

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:18 ص
شقق الاوقاف 2021
شقق الاوقاف 2021
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المساحات والأسعار والشروط والأوراق المطلوبة.. كل ما ترغب في معرفته عن شقق الاوقاف 2021

شهد موقع جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، البحث عن أسعار شقق هيئة الأوقاف المصرية للشباب في مدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والسادات بمحافظة المنوفية، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور الآتية كل ما ترغب في معرفته عن شقق الأوقاف وأسعارها ومساحاتها.

مساحة شقق الأوقاف 
تبدأ مساحات الوحدات السكنية لشقق الأوقاف من مساحات 65 م2 إلى 81 م.

أسعار شقق الأوقاف
تتراوح أسعار شقق الأوقاف ما بين 153000 جنيه حتى 188000 جنيه.

شروط حجز شقق الأوقاف
1- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة»، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة.

2- ألا يقل السن عن واحد وعشرين عامًا وألا يزيد عن خمسين عامًا عند تاريخ بدء الحجز.

3- لا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج، 3500 جنيه للأعزب.

4- يتم عمل القرعة العلنية لإعلان الفائزين بعد مراجعة وزارة الإسكان على  المتقدمين.

التقديم لشقق الأوقاف
يستمر التقديم لشقق الأوقاف حتى 30/ 6/ 2021.

يتكون المشروع من وحدات سكنية بها جميع الخدمات من «مركز صحي – نادي اجتماعي – حضانة – مول تجاري – مبني إداري».

الأوراق المطلوبة:
1- أصل مفردات مرتب حديثة «للزوج والزوجة».

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة بشرط أن تكون سارية.

3- صورة قسيمة الزواج للمتزوج.

4- أصل إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – مياه».

5- صورة إيصال جدية الحجز:

مبلغ جدية الحجز لنموذج «2» مبلغ 15000 جنيه.

مبلغ جدية الحجز لنموذج «3» مبلغ 20000 جنيه.

- يقرّ المتقدم للحصول على شقق الأوقاف، بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وحال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المساحات والأسعار والشروط والأوراق المطلوبة.. كل ما ترغب في معرفته عن شقق الاوقاف 2021

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