أول صور للشاب المتوفي تحت عجلات القطار فى أشمون

لقي شاب بالمنوفية مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة منوف، أمام قرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون ونقله لمستشفى شبين الكوم وتوفي متأثرًا بإصابته فشلت جميع المحاولات لإنقاذه.







وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، اخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد تلقي بلاغًا من الأهالي بوقوع شاب من قطار القاهرة منوف أمام قرية كفر صراوة دائرة المركز، وتم الدفع بقوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.





بالانتقال والفحص تبين أن المصاب "أ، أ، ر" مقيم قرية شطانوف، دائرة مركز أشمون مصاب وفي حالة خطر، تم نقله إلى المستشفى العام وتحويله إلى مستشفى شبين الكوم، لمحاولة إنقاذ حياته، وتوفي على إثر ذلك داخل المستشفى.