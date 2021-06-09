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شيرين رضا تنضم لقائمة أبطال فيلم "القاهرة مكة"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة شيرين رضا على المشاركة في فيلم"القاهرة مكة" المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المُقبلة، وهو من إخراج هاني خليفة.

والفيلم يتناول العديد من صراعات المرأة في المجتمع المصري، وهو من تأليف محمد رجاء، وبطولة منى زكي، وتجري الشركة المنتجة حالياً اختيار باقي النجوم المشاركين في العمل.

وفي سياق آخر، تشارك شيرين رضا حاليًا في فيلم "عز الضهر"، وهو بطولة مينا مسعود، ومسلسل "60 دقيقة"، مع ياسمين رئيس ومحمود نصر، وهو من إخراج مريم الأحمدي.

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