لمناقشة طلبات الإحاطة .. "محلية النواب" تعقد 3 اجتماعات اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 اجتماعات لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة 12 طلب إحاطة؛ حيث تناقش اللجنة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجدي ملك بشأن ارتفاع قيمة مقابل حق الإنتفاع (سكني – زراعة) بمحافظة المنيا، وسرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمركزي سمالوط ومطاى – محافظة المنيا، وجميع القرى والنجوع والعزب التابعة لهما، وإضافة منطقة الدفعة بقرية طحا- سمالوط – محافظة المنيا، إلى الحيز العمراني واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك والتي بدأت عام 2007، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وتقاعس بعض المسئولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحى بمركزى سمالوط – مطاى – محافظة المنيا.



كما تناقش اللجنة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب رياض عبد الستار بشأن إلزام شركة الغاز الطبيعي برد الشيء لأصله بمدينة ملوى – محافظة المنيا، خاصة أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز منذ عامين مما أدى إلى تهالك شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة واحتياجها إلى إعادة رصفها، فضلًا عن ضرورة رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين لأماكن مناسبة بالمدينة، وتركيب وصيانة كشافات الإنارة، وسرعة تنفيذ مدخلين للمدينة من الناحيتين البحرية والقبلية، مع ضرورة إنشاء مصنع لتدوير القمامة في منطقة تونة الجبل لإستيعاب وجمع المخلفات من مركز ومدينة ملوى، وضرورة تكثيف حملات النظافة، وتأخر مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أعوام عن إصدار قرارات تخصيص أراضي لإقامة مدراس (عزبة الإصلاح الزراعي "البرنسة" للتعليم الأساسى، الحرية، الشرافية للتعليم الأساسى)، فضلًا عن مركز شباب المحرص بمركز ملوى – محافظة المنيا، وذلك بالرغم من احتياج المواطنين إلى هذه المشروعات باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.





و تناقش أيضًا اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيفلين بطرس، وإيهاب منصور، بشأن: ضرورة تنفيذ أعمال إنارة طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون طريق الجيزة-أسوان- محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تمهيد ورصف الطريق خلال الفترة السابقة، وطلب النائب مجدي ملك، بشأن سرعة مراجعة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد المناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة لمحافظة المنيا، والمخالفة للواقع، حيث أدت إلى قيام شركة كهرباء مصر الوسطى بمضاعفة مقايسات توصيل التيار الكهربائي للمنازل وحملت المواطنين أعباء تفوق قدرتهم المالية.





وتبحث اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء إلى أصله، الامر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات، تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.