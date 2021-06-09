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مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون كاسح لمواجهة التهديد التكنولوجي الصيني

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 68 صوتًا مقابل 32 للموافقة على حزمة شاملة من التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التنافس مع التكنولوجيا الصينية.

وتعد الرغبة في اتخاذ موقف متشدد في التعامل مع الصين هي واحدة من المشاعر القليلة بين الحزبين في الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة، والذي يسيطر عليه زملاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيون بصعوبة.

يسمح الإجراء بحوالي 190 مليار دولار للمخصصات لتعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية - وسيوافق بشكل منفصل على إنفاق 54 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في الولايات المتحدة في أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، بما في ذلك 2 مليار دولار مخصصة للرقائق المستخدمة من قبل شركات صناعة السيارات التي شهدت نقصًا هائلًا، وتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وعبر البرلمان الصيني عن "استيائه الشديد ومعارضته الحازمة" لمشروع القانون. وقال في بيان إن مشروع القانون الأمريكي أظهر "جنون العظمة من الرغبة في أن تكون الفائز الوحيد" وشوه الروح الأصلية للابتكار والمنافسة.

يجب أن يمرر مشروع القانون مجلس النواب لإرساله إلى البيت الأبيض لكي يوقع بايدن على القانون. ليس من الواضح ما هو شكل التشريع في مجلس النواب أو متى سيتم تناوله.

يحتوي مشروع القانون على عدد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالصين، بما في ذلك حظر تنزيل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok على الأجهزة الحكومية، وسيحظر شراء الطائرات بدون طيار المصنعة والمباعة من قبل الشركات المدعومة من الحكومة الصينية. كما سيسمح للدبلوماسيين والجيش التايواني بعرض علمهم وارتداء زيهم الرسمي أثناء وجودهم في الولايات المتحدة في الأعمال الرسمية.

كما أنه سيفرض عقوبات إلزامية جديدة واسعة النطاق على الكيانات الصينية المتورطة في الهجمات الإلكترونية الأمريكية أو سرقة الملكية الفكرية الأمريكية من الشركات الأمريكية، وينص على مراجعة ضوابط التصدير على العناصر التي يمكن استخدامها لدعم انتهاكات حقوق الإنسان.

حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أحد الرعاة المشاركين للإجراء، من العواقب الوخيمة لعدم تمويل الأبحاث لمواكبة الصين. وقال شومر "إذا لم نفعل شيئًا، فقد تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة. لا نقصد ترك تلك الأيام تنتهي في حذرنا. لا نقصد أن نرى أمريكا تصبح أمة متوسطة في هذا القرن".

وأشاد بايدن بمشروع القانون: "نحن في منافسة للفوز بالقرن الحادي والعشرين، وقد انطلقت صافرة البداية... لا يمكننا المخاطرة بالتخلف عن الركب". كما قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن التمويل قد يؤدي إلى إنشاء سبعة إلى عشرة مصانع جديدة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقد أشادت العديد من الشركات الأمريكية بمشروع القانون. وقالت شركة جنرال موتورز (GM.N) إن التشريع "يمثل خطوة مهمة لمعالجة نقص أشباه الموصلات الذي يستمر في التأثير على صناعة السيارات الأمريكية."

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