البرلمان الصيني يرد علي مشروع القانون الأمريكي بشأن التهديد التكنولوجي الصيني

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البرلمان الصيني أعرب، اليوم الأربعاء، عن استيائه ومعارضته لمشروع قانون أمريكي يهدف إلى مواجهة تهديد تكنولوجي من العملاق الآسيوي.





وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بيان إن مشروع القانون يظهر عقلية الحرب الباردة ويلطخ سياسات الصين الداخلية والخارجية ويتدخل في شؤونها الداخلية. وكان قد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 68 صوتًا مقابل 32 يوم الثلاثاء للموافقة على حزمة شاملة من التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التنافس مع التكنولوجيا الصينية.





ويسمح الإجراء بحوالي 190 مليار دولار للمخصصات لتعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية - وسيوافق بشكل منفصل على إنفاق 54 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في الولايات المتحدة في أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، بما في ذلك 2 مليار دولار مخصصة للرقائق المستخدمة من قبل شركات صناعة السيارات التي شهدت نقصًا هائلًا، وتخفيضات كبيرة في الإنتاج.





وعبر البرلمان الصيني عن "استيائه الشديد ومعارضته الحازمة" لمشروع القانون. وقال في بيان إن مشروع القانون الأمريكي أظهر "جنون العظمة من الرغبة في أن تكون الفائز الوحيد" وشوه الروح الأصلية للابتكار والمنافسة.





ويحتوي مشروع القانون على عدد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالصين، بما في ذلك حظر تنزيل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok على الأجهزة الحكومية، وسيحظر شراء الطائرات بدون طيار المصنعة والمباعة من قبل الشركات المدعومة من الحكومة الصينية. كما سيسمح للدبلوماسيين والجيش التايواني بعرض علمهم وارتداء زيهم الرسمي أثناء وجودهم في الولايات المتحدة في الأعمال الرسمية.



