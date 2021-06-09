Advertisements

البرلمان الصيني يرد علي مشروع القانون الأمريكي بشأن التهديد التكنولوجي الصيني

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البرلمان الصيني أعرب، اليوم الأربعاء، عن استيائه ومعارضته لمشروع قانون أمريكي يهدف إلى مواجهة تهديد تكنولوجي من العملاق الآسيوي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بيان إن مشروع القانون يظهر عقلية الحرب الباردة ويلطخ سياسات الصين الداخلية والخارجية ويتدخل في شؤونها الداخلية. وكان قد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 68 صوتًا مقابل 32 يوم الثلاثاء للموافقة على حزمة شاملة من التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التنافس مع التكنولوجيا الصينية.

ويسمح الإجراء بحوالي 190 مليار دولار للمخصصات لتعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية - وسيوافق بشكل منفصل على إنفاق 54 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في الولايات المتحدة في أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، بما في ذلك 2 مليار دولار مخصصة للرقائق المستخدمة من قبل شركات صناعة السيارات التي شهدت نقصًا هائلًا، وتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وعبر البرلمان الصيني عن "استيائه الشديد ومعارضته الحازمة" لمشروع القانون. وقال في بيان إن مشروع القانون الأمريكي أظهر "جنون العظمة من الرغبة في أن تكون الفائز الوحيد" وشوه الروح الأصلية للابتكار والمنافسة.

ويحتوي مشروع القانون على عدد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالصين، بما في ذلك حظر تنزيل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok على الأجهزة الحكومية، وسيحظر شراء الطائرات بدون طيار المصنعة والمباعة من قبل الشركات المدعومة من الحكومة الصينية. كما سيسمح للدبلوماسيين والجيش التايواني بعرض علمهم وارتداء زيهم الرسمي أثناء وجودهم في الولايات المتحدة في الأعمال الرسمية.

كما أنه سيفرض عقوبات إلزامية جديدة واسعة النطاق على الكيانات الصينية المتورطة في الهجمات الإلكترونية الأمريكية أو سرقة الملكية الفكرية الأمريكية من الشركات الأمريكية، وينص على مراجعة ضوابط التصدير على العناصر التي يمكن استخدامها لدعم انتهاكات حقوق الإنسان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ الامريكي البرلمان الصيني

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 11 ساعة

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ يوم

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب يضيّق الخناق على الشركات الصينية

واشنطن تدق طبول الحرب.. وبكين تتأهب للرد

"الرد بالمثل".. الصين تعلن عن إجراءات إضافية ضد المنتجات الأمريكية

أمريكا تعلن فرض قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين صينيين

الصين تقدم قانونا جديدا إلى تايوان قبيل الانتخابات

"رويترز": الحدود الصينينة التايوانية في حالة دائمة من اليقظة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

08:02 ص

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

07:11 ص

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»