الطالع الفلكى الأربِعَاء 9/6/2021..هُمُوم إنْسَانِيَّة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 2 بَؤونَة قبطى ، 9 حُزَيْرَان رُومى ، 28 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - الله يِخرِبّيت بِتُوع العُرفى وسنينهُم، دايماً ييجو بعد العرفى ، مفيش واحدة فيهم تيجى أبْل العُرفى؟(محمّد هنيدى من فيلم ينا ياخالتى-2005)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*فيستاليا ، مهرجان رُومانى قديم

فيستاليا نسبةً إلى فيستا سيّدة النّار وراعية الخبّازين والمسؤلة جنباً إلى جنب مع جونو زوجة جوبيتر فى حماية العذريّة والفتيات والنساء يحل اليوم مهرجانها وإن كان الكثير يؤكد أن المهرجان بدأ بالفعل فى 7 يونيه، لكنّه على كل الأحوال يستمر لثمانية أيّام ، خلال هذا المهرجان يتم ربط العذريّة والخبز والنّار معاً ، المهرجان يختص فى الأساس بالفتيات فقط ورعايتهنّ والحفاظ على سلامة عذريتهنّ ، نار فيستا تشمل إشعال ثلاث بقع مستديرة من النّار فى أحد المعابد الرّومانيّة المسقوفة خوفاً من هطول أمطار تُطفئ النّار، االنّيران الثلاثة يَرْمُزْنَ لـ المنزل/العائلة/المدفأة ، عادةً مايتم نَصْبْ حلقتىْ النّار إحداهُما جهة الشّرق و الأخرى جهة الغرب ، بينما الثالثة و هى الأهم فتوضع جهة الجنوب كدرع لحماية المنطقة السفليّة لدى الفتيات من أىّ إعتداء مُحتمل.

تقوم الفتيات ولمدة ثمانية أيّام بخبز الحنطة على هيئة كعكة وتقديمها فى المعبد ليأكلها الفقراء ويتم جلب الماء لصناعتها من نبع على أن يكون الإبريق الذى يحمل الماء ضيّق القعر ولايلمس الأرض وتحرص الفتاة ألا تقع منه قطرة فالإبريق بالماء الذى بداخله يرمز لعذريتها، تتوجه الفتيات للخبازين لخبز الكعكة قبل التوجه بها للمعبد، يعمل الخبّازون طوال الثمانية أيام وفى نهاية الفترة يضعون وردة فى رؤوسهم كعلامة على فرحتهم بحماية فتيات بلادهم ورعاية فيستا لأفرانهم فـ فيستا كما هى راعية الفتيات فهى أيضاً راعية النّار ومن يشتغل بها.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن رفقة السّوء أو الأماكن التى قد تُعرّض سمعتك ومكانتك للإهتزاز ، حاذر من الملح الزائد فى طعامك أو السرعة فى القيادة.





برج الثور: الحاسّة السّادسة أوالشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى القيام بفحص الأمر بدقّة.





برج الجوزاء: مهما كان العمل الذى تؤدّيه يبدو بسيطاً فاحرص على فحصه مرتيْن بنفسك ، ربّما وجدت عيباً عند فحصك للمرة الثالثة، درهم وقاية.





برج السّرطان: عليك إعتماد أكثر الطرق أماناً مهما بَدَا طويلاً وهو الخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة والطرق المُختصرة ،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الأسد: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج العذراء: التعبير عن المشاعر بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم ،وكتمان أسرارك.





برج الميزان: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة وتصفية خلاف إن وُجِد بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة ، الكلمة الزّين.





برج القوس: إنتهاءك من الأعمال المُتأخرة واحداً تلو الآخر يزيح من على صدرك عبء كبير،عندها بإمكانك المطالبة بمستحقاتك المتأخرة بجرأة.

برج الجدى: أنت جاهز لتصفية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه ، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج الدّلو: سمعت عن دراما مِمّن سارو وراء شهواتهم حتى غرقو؟ إذاً لاتسمح لنفسك أن تكون واحداً منهم ، إبتعد عن الشّبهات، لاتقرصينى يانحلة.





برج الحوت: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها مُتواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.



