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إصابة 4 أطفال في حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم توكتوك بموتوسيكل، أثناء سيرهما على طريق قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم.

كان اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا، المقدم خالد حسين، مأمور مركزشرطة طامية، مفادة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل،على طريق قرية كفر محفوظ طامية، وعلى الفور توجه رجال الشرطة لموقع الحادث الذى أسفرعن أصابة 4 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.

ووفور تقلى البلاغ هرعت سيارات الأسعاف لنقل المصابين وتبين إصابة كل من:"أحمد عبد الله محمد"12عاما، مصاب بجرح بالرأس، و"إسماعيل ياسر حسني"، 15عاما، مصاب جرح بالأذن والرأس، و"ناصر محمد" 15عاما، مصاب بسحجات وكدمات، و"أحمد خميس عبدالغني"، 13عاما"، مصاب بكسر وسحجات وكدمات".
تم تحرير محضر وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق بالواقعة.

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