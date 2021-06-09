ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.



