موعد مباراة منتخب الأرجنتين وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره تشيلي، يوم الإثنين الموافق 14 يونيو الجاري، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في البرازيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.









وستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباحا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت جرينتش.









يذكر أن البرازيل تستضيف البطولة للمرة السادسة في تاريخها والثانية لها على التوالي، بعد إقامة النسخة الأخيرة في 2019 بداية من 13 يونيو الحالي وحتى 11 يوليو المقبل.