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كأس العرب.. السماح بحضور الجماهير في مباريات ملحق تصفيات البطولة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم والتي تستضيفها الدوحة بمشاركة 23 منتخباً لأول مرة، عن إقامة منافسات ملحق التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بحضور الجماهير.

وسيتم السماح بنسبة 30% من سعة الإستادات وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي أنه تقرر إقامة منافسات البطولة على ملعب خليفة المونديالي، وإستاد جاسم بن حمد بنادي السد، لتوفير أجواء مميزة للفرق واللاعبين، حيث أن كل ملعب مكيف الهواء، وهو الأمر الذي يساعد على تقديم اللاعبين مستويات مميزة ،في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من الصيف.

وتقام مباريات الملحق بين 14 منتخباً بنظام المواجهات المباشرة من مباراة واحدة، يتأهل الفائز منهما لحجز بطاقة التأهل لنهائيات البطولة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 31 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

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مباريات ملحق تصفيات البطولة السماح بحضور الجماهير

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