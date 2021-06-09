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بسبب الكورونا.. إلغاء بطولة أفريقيا لألعاب القوى

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء، إلغاء بطولة أفريقيا بسبب وباء كوفيد-19، في ضربة موجعة للحالمين بالتأهل لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في لاغوس في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن تدخلت نيجيريا في اللحظة الأخيرة لاستضافة البطولة بدلاً من الجزائر.

وقال الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى في بيان "يؤسفنا الاعلان عن إلغاء بطولة أفريقيا التي كانت مقررة في لاغوس بين 23 و27 يونيو .

"بعد أن طلبت الجزائر التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة في الفترة بين 22 و26 يونيو (حزيران) تأجيل البطولة بحث الاتحاد الأفريقي سريعاً عن حل لإنقاذ الموقف.

"لكن للأسف قالت نيجيريا التي تعهدت وقتها باستضافة البطولة إن السلطات هناك رفضت تنظيم بطولة بهذا الحجم الكبير".
وقال البيان إن الإلغاء جاء بسبب "الوضع الصحي الناجم عن جائحة كوفيد-19".

واعتذر الاتحاد الأفريقي للرياضيين في القارة. ولا توجد لقاءات بديلة تسمح لهؤلاء الرياضيين بتلبية المعايير الخاصة بالتأهل لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

كما تسببت قيود السفر في صعوبة مشاركة الرياضيين الأفارقة في لقاءات في أوروبا.

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