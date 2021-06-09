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ملبورن الأسترالية تنهي إغلاق كورونا مع الاحتفاظ ببعض القيود

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت سلطات ولاية فيكتوريا، إن ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، ستخرج من الإغلاق الصارم لـ COVID-19 كما هو مخطط مساء الخميس، مع الابقاء علي بعض القيود على السفر والتجمعات لمدة أسبوع آخر.

بعد أسبوعين من الإغلاق الصارم الذي أجبر الناس على البقاء في منازلهم باستثناء الأعمال الأساسية، سيحصل سكان ملبورن البالغ عددهم 5 ملايين على مزيد من الحرية للخروج من الساعة 11:59 مساءً. بالتوقيت المحلي (1359 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس. ومع ذلك، قال مسؤولون إنه يجب على الناس البقاء على بعد 25 كيلومترًا (15 ميلًا) من منازلهم، وسيكون هناك أيضًا حظر كامل على التجمعات المنزلية وستكون الأقنعة إلزامية في الداخل.

وصرح جيمس ميرلينو القائم بأعمال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للصحفيين في ملبورن يوم الأربعاء "هذا يوم جيد." وتابع "لكننا نعلم أن هذا لم ينته بعد وإلى أن يتم التطعيم على نطاق واسع في جميع أنحاء فيكتوريا والبلاد، فإن الفيروس سيظل معنا.، موضحا إن المزيد من التخفيف من القيود المفروضة على ملبورن قد يحدث في غضون أسبوع باستثناء أي زيادة في الحالات.

وقد نجحت أستراليا في كبح جماح COVID-19 بشكل فعال، حيث سجلت ما يزيد قليلًا عن 30200 حالة و910 حالة وفاة، بسبب أنظمة التتبع السريع وعمليات الإغلاق المفاجئ وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

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