عشرات القتلى بهجوم مسلح على أحد الأسواق في نيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا جراء هجوم شنه مسلحون على سوق وملعب لكرة القدم.

ووقع الهجوم فى منطقة أجاتو، حين كان السكان المحليون يهمون بإغلاق السوق، وفقًا للمتحدثة باسم الشرطة النيجيرية فى ولاية بنوى.

وأضافت متحدثة باسم الشرطة النيجيرية فى ولاية بنوى، أنه جارٍ التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل عن الهجوم ومعرفة دوافعه.

وتشهد ولاية بنوى فى نيجيريا، مواجهات مسلحة، بشكل مستمر، بين مزارعين ورعاة رحل من أجل الوصول إلى الموارد.