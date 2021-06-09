Advertisements

عشرات القتلى بهجوم مسلح على أحد الأسواق في نيجيريا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:54 ص
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا جراء هجوم شنه مسلحون على سوق وملعب لكرة القدم.

 

ووقع الهجوم فى منطقة أجاتو، حين كان السكان المحليون يهمون بإغلاق السوق، وفقًا للمتحدثة باسم الشرطة النيجيرية فى ولاية بنوى.

 

وأضافت متحدثة باسم الشرطة النيجيرية فى ولاية بنوى، أنه جارٍ التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل عن الهجوم ومعرفة دوافعه.

 

وتشهد ولاية بنوى فى نيجيريا، مواجهات مسلحة، بشكل مستمر، بين مزارعين ورعاة رحل من أجل الوصول إلى الموارد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح نيجيريا عشرات القتلى أحد الأسواق

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 18 ساعة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 14 ساعة

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ يوم

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 12 ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

200 قتيل في اشتباكات بين مزارعين ورعاة ماشية وسط نيجيريا

مقتل 9 من رجال الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

مقتل 10 من الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

مسلحون يخطفون مهندسا لبنانيا في نيجيريا

مقتل شخصين وخطف ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون شمال نيجيريا

اختطاف عاملين لبنانيين في نيجيريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

08:02 ص

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

07:11 ص

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»