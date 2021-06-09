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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-6-2021 في البنوك

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
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وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر 

البنك المركزي المصري
15.605 جنيه للشراء
15.734 جنيه للبيع 

بنك قناة السويس – القاهرة
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع 

بنك مصر إيران للتنمية
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع 

بنك مصر
15.600 جنيه للشراء
15.700 جنيه للبيع 

بنك بلوم -مصر
15.640 جنيه للشراء
15.740 جنيه للبيع 

بنك التعمير والإسكان
15.640 جنيه للشراء
15.740 جنيه للبيع 

بنك الاسكندرية
15.630 جنيه للشراء
15.730 جنيه للبيع 

البنك العربى الافريقى الدولى
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع 

البنك التجارى الدولى
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع 

البنك الاهلى اليونانى
15.610 جنيه للشراء
15.710 جنيه للبيع 

البنك الأهلي المصري
15.600 جنيه للشراء
15.700 جنيه للبيع 

مصرف أبو ظبى الاسلامى
15.650 جنيه للشراء
15.740 جنيه للبيع 


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