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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-6-2021 في البنوك
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:54 ص
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وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر
البنك المركزي المصري
15.605 جنيه للشراء
15.734 جنيه للبيع
بنك قناة السويس – القاهرة
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع
بنك مصر إيران للتنمية
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع
15.720 جنيه للبيع
بنك مصر
15.600 جنيه للشراء
15.700 جنيه للبيع
15.700 جنيه للبيع
بنك بلوم -مصر
15.640 جنيه للشراء
15.740 جنيه للبيع
15.740 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان
15.640 جنيه للشراء
15.740 جنيه للبيع
15.740 جنيه للبيع
بنك الاسكندرية
15.630 جنيه للشراء
15.730 جنيه للبيع
15.730 جنيه للبيع
البنك العربى الافريقى الدولى
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع
15.720 جنيه للبيع
البنك التجارى الدولى
15.620 جنيه للشراء
15.720 جنيه للبيع
15.720 جنيه للبيع
البنك الاهلى اليونانى
15.610 جنيه للشراء
15.710 جنيه للبيع
15.710 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
15.600 جنيه للشراء
15.700 جنيه للبيع
15.700 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبى الاسلامى
15.650 جنيه للشراء
15.740 جنيه للبيع
15.740 جنيه للبيع
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