أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-6-2021 في البنوك





وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر





البنك المركزي المصري

15.605 جنيه للشراء

15.734 جنيه للبيع





بنك قناة السويس – القاهرة

15.620 جنيه للشراء

15.720 جنيه للبيع





بنك مصر إيران للتنمية

15.620 جنيه للشراء

15.720 جنيه للبيع





بنك مصر

15.600 جنيه للشراء

15.700 جنيه للبيع





بنك بلوم -مصر

15.640 جنيه للشراء

15.740 جنيه للبيع





بنك التعمير والإسكان

15.640 جنيه للشراء

15.740 جنيه للبيع





بنك الاسكندرية

15.630 جنيه للشراء

15.730 جنيه للبيع





البنك العربى الافريقى الدولى

15.620 جنيه للشراء

15.720 جنيه للبيع





البنك التجارى الدولى

15.620 جنيه للشراء

15.720 جنيه للبيع





البنك الاهلى اليونانى

15.610 جنيه للشراء

15.710 جنيه للبيع





البنك الأهلي المصري

15.600 جنيه للشراء

15.700 جنيه للبيع





مصرف أبو ظبى الاسلامى

15.650 جنيه للشراء

15.740 جنيه للبيع







