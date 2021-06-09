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رئيس الوزراء الياباني: نهدف إلى تطعيم جميع المواطنين بحلول نوفمبر

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال مناظرة بين قادة الحزب، اليوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لإنهاء تطعيم جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحقن بحلول أكتوبر ونوفمبر.

قبل أقل من 50 يومًا من البدء المقرر لأولمبياد طوكيو، قامت اليابان بتطعيم حوالي 11٪ من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، وهو اجراء بطيء مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وقد استبعد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية، حيث انتشرت الشكوك بين حكومات المدن والمهنيين الطبيين حول إمكانية عقد الحدث بأمان وسط الوباء.

وأظهرت استطلاعات الرأي العام في اليابان باستمرار أن الغالبية تريد إلغاء الألعاب أو تأجيلها مرة أخرى بعد تأجيلها لمدة عام بسبب أزمة فيروس كورونا. أفادت صحيفة طوكيو شمبيون اليوم الخميس أن غالبية أعضاء مجلس العاصمة طوكيو يشعرون بنفس الشعور.

وقالت سيكو هاشيموتو، وهي رياضية تحولت إلى سياسية ورئيسة اللجنة المنظمة، في مقابلة نشرتها صحيفة نيكان الرياضية يوم الخميس: "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى". كما ذكرت صحيفة أساهي أنه من المرجح أن يدعو رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى انتخابات مبكرة بعد الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، مما يُظهر عزمه على المضي قدمًا في الحدث.

تم بالفعل منع المتفرجين الأجانب من حضور الألعاب، والمسؤولون مترددون في ما إذا كان سيتم السماح للجماهير اليابانية بدخول الملاعب. وأشار وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الخميس إلى أن إثارة الجماهير والصراخ والمعانقة يمكن أن ينقل العدوى بشكل خطير.

أعربت المدن والبلدات التي من المقرر أن تستضيف تدريبات أو أحداثًا أولمبية عن مخاوفها بشكل متزايد، وسط مخاوف من أن الزوار سوف ينشرون سلالات مختلفة من الفيروس ويستنزفون الموارد الطبية. وقالت وسائل إعلام إن حكومة مدينة أوتا غارقة في شكاوى السكان بشأن قرار تفضيل إعطاء لقاحات COVID-19 لموظفي المدينة والفنادق الذين يعتنون بالرياضيين الأستراليين.

المدينة، على بعد حوالي 80 كيلومترا (50 ميلا) شمال غرب طوكيو، هي موقع لمعسكر تدريبي لفريق الكرة اللينة الأسترالي، الذي أصبح هذا الأسبوع أول فريق وطني يصل إلى اليابان. وقالت اللجنة الأولمبية الكينية يوم الأربعاء إن مدينة كورومي بمحافظة فوكوكا الجنوبية انسحبت من استضافة معسكر تدريب ما قبل الأولمبياد في كينيا.

كما قال الاتحاد الياباني لكرة القدم (JFA)، اليوم الخميس، إن أحد لاعبي فريق غانا تحت 24 عاما أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد وصوله إلى اليابان في مباراة ودية. وفي تايوان، قال اتحاد البيسبول الصيني تايبيه إنه ينسحب من التصفيات الأولمبية في المكسيك وسط مخاوف من الإصابة.

تكافح اليابان موجة رابعة من COVID-19 بعد ثمانية أسابيع من البداية المقررة للألعاب، لكن طرح اللقاح في البلاد كان بطيئًا حتى 20 يونيو. في حين تجنبت اليابان الإصابات واسعة النطاق التي عانت منها العديد من الدول الأخرى، إلا أن الحالات الشديدة آخذة في الارتفاع في أحدث تفشي. تم تسجيل أكثر من 746000 حالة إصابة وأكثر من 13000 حالة وفاة.

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