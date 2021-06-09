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استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر بدون مصنعية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021، في بداية التعاملات الصباحية، وحافظ المعدن الأصفر على الأسعار التي حققها أمس.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار جرام الذهب عيار 24 قيراط تسجل 925 إلى 927 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 22 قيراط تسجل 848 إلى 850 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 21 قيراط تسجل 809 إلى 811 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراط تسجل 693 إلى 695 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 14 قيراط تسجل 539 إلى 541 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 12 قيراط تسجل 462 إلى 463 جنيه

أسعار الاونصة تسجل 28,754 إلى 28,825 جنيه

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,472 إلى 6,488 جنيه

أسعار الكيلو تسجل 924,571 إلى 926,857 جنيه


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