استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر بدون مصنعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 -6-2021، في بداية التعاملات الصباحية، وحافظ المعدن الأصفر على الأسعار التي حققها أمس.





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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار جرام الذهب عيار 24 قيراط تسجل 925 إلى 927 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 22 قيراط تسجل 848 إلى 850 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 21 قيراط تسجل 809 إلى 811 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراط تسجل 693 إلى 695 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 14 قيراط تسجل 539 إلى 541 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 12 قيراط تسجل 462 إلى 463 جنيه





أسعار الاونصة تسجل 28,754 إلى 28,825 جنيه





أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,472 إلى 6,488 جنيه





أسعار الكيلو تسجل 924,571 إلى 926,857 جنيه







