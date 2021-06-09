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اليابان وأستراليا تثيران مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت اليابان وأستراليا، اليوم الأربعاء، إن لديهما "مخاوف جدية" بشأن ما تردد عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الصينية.

وفي بيان مشترك، أعربوا أيضًا عن قلقهم بشأن التحركات الأخيرة التي قالوا إنها تضعف المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج، ومخاوف شديدة بشأن الأزمة المستمرة في ميانمار. وعُقد الاجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين عبر مؤتمرات الفيديو.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الجمعة، إن استضافة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 تتيح للدول المعنية فرصة للضغط على الصين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف ترودو، أن الصين لن تغير سلوكها إلا إذا واجهت جبهة موحدة، مضيفا أنه سيثير الأمر في قمة مجموعة السبعة الأسبوع المقبل. وصرح لصحيفة تورنتو ستار في مقابلة بالفيديو: "الضغط على الصين الآن من المجتمع الدولي... حاد بشكل ملحوظ، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين العام المقبل".

وتابع: "سيكون من السهل على الصين... تجاهل ما يقوله أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة وحدها. ولكن عندما يجتمع المجتمع العالمي، يبدأ ذلك في تشكيل حساباتهم الخاصة."


لم يطرح ترودو مسألة ابتعاد الرياضيين عن الألعاب. تعارض اللجنة الأولمبية الكندية المقاطعة، قائلة إنها لن تجبر الصين على تغيير سجل حقوق الإنسان. ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الشهر الماضي إلى مقاطعة دبلوماسية أمريكية للألعاب العام المقبل، مستشهدة باستنتاج وزارة الخارجية بوقوع إبادة جماعية للأويغور والأقليات العرقية الأخرى في الصين.

تعد كندا، التي تخوض نزاعًا دبلوماسيًا وتجاريًا كبيرًا مع الصين منذ أكثر من عامين، إحدى الدول الرائدة في الرياضات الشتوية في العالم. وقد وافق البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم في فبراير يقول إن معاملة الصين للأويغور في منطقة شينجيانغ تشكل إبادة جماعية.

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