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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9-6-2021 في السوق المحلي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 98-6-2021 في السوق المحلي 

سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو

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