أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9-6-2021 في السوق المحلي

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 98-6-2021 في السوق المحلي





سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها





أسعار اللحم المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو





سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها





أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها





أسعار كيلو عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها





أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها





أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو





سعر كيلو السجق البلدى بين 120-130 جنيها





أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها





سعر الكبدة الضأن 130-150 جنيها





سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو



