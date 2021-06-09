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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9-6-2021 في السوق المحلي
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:06 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 98-6-2021 في السوق المحلي
سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو
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