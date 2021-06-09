منة شلبي تستأنف تصوير "الجريمة" في هذا الموعد





تواصل الفنانة منة شلبي تصوير مشاهدها في فيلم"الجريمة"نهاية الأسبوع الجاري، وكانت قد بدأت تصوير الفيلم في الغردقة خلال شهر رمضان الماضي ثم توقف التصوير، لإنشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، والفيلم تدور أحداثه في السبعينات، وهو من إخراج شريف عرفة.



وفي سياق آخر، يعرض غدًا منة شلبي غدًا الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" وتُجسد خلاله دور طبيبة عيون، وهو بطولة أحمد حاتم، أمير شاهين، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.



والجدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" حقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وهو بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، محسن محيي الدين، محمد الشرنوبي.