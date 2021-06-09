Advertisements

أعمال بارتولدى وسان سانس بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements

ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى يقام فى الثامنة مساء السبت 12 يونيو على المسرح الكبير حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الڤيولينه ياسر الصيرفى .

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منها افتتاحية حلم منتصف ليلة صيف - السيمفونية الرابعة ل بارتولدى ، كونشيرتو ثلاثى الڤيولينة والاوركسترا ل سان سانس .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للالقاء الضوء على احد اهم الوان الفنون الجادة .

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ 35 دقيقة

تعرف على مجموعات بطولة كوبا أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ ساعة الا ربع

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: مرتضى منصور سيفوز بإكتساح حال ترشحه لرئاسة الزمالك

منذ ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

12:56 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

12:47 م

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

07:33 ص

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»