أعمال بارتولدى وسان سانس بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير



ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى يقام فى الثامنة مساء السبت 12 يونيو على المسرح الكبير حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الڤيولينه ياسر الصيرفى .



يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منها افتتاحية حلم منتصف ليلة صيف - السيمفونية الرابعة ل بارتولدى ، كونشيرتو ثلاثى الڤيولينة والاوركسترا ل سان سانس .



جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للالقاء الضوء على احد اهم الوان الفنون الجادة .