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محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة من أبرزها مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان القاهرة الزراعي بتكلفة 210 مليون جنيه وبطول 1000 متر وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر،


وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والطفرة الغير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير في إنشاء المحاور التنموية والكبارى، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران،


ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه جارى إنشاء كوبرى المضيق بنسبة تنفيذ 10 % فيما سيتم البدء في كوبرى السيل الجديد الشهر المقبل ضمن خطة العام المالى القادم 2021 2022،


وقد روعى إنشاءه أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المباني والعمارات السكنية، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحى المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما، مؤكدًا على أنه للحفاظ على حياة المواطنين تم البدء فى تنفيذ أعمال صيانة الكبارى العلوية للسيارات بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه منها كوبرى إدفو أعلى مجرى نهر النيل، بجانب كبارى الدكة وكوم أمبو، علاوة على كوبرى كوبرى أسوان الملجم، فضلًا عن كوبرى مفيض توشكى حيث تشمل الأعمال صيانة الفواصل والبردورات والأسوار والدهانات وإعادة الرصف.
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات بتكلفة 340 مليون جنيه

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