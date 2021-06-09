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بالصور.. مهرجان مسرح الجنوب يقدم "أتوبيس الحكى" لأهالى قرية الغنايم بأسيوط
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:44 م
سعد نبيل
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يقدم المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، وبالتعاون مع قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، بتقديم برنامج مبتكر من خلال "أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة".
ويقدم البرنامج فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بمركز شباب حى بحرى بقرية الغنايم، وهو ثانى أيام فعاليات المهرجان المقام فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.
"أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة" هو عبارة عن جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.
وتتم الفعاليات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.
"أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة" هو عبارة عن جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.
وتتم الفعاليات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.
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