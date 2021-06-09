جلسة مباحثات موسعة بين وزيري الخارجية والري مع نظيريهما السودانيين

عقد وزيرا الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، في مُستهل زيارتهما إلى السودان، جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.





ووصل صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى إطار المساعى المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.



