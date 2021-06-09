لتنظيم الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الصحة "أيامنا أحلى"



تسعى وزارة الصحة، لاستهداف المناطق الأكثر احتياجًا، بتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، للحد من الزيادة السكانية، تحت شعار مبادرة "أيامنا أحلى".



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة وزارة الصحة "أيامنا أحلى" لتنظيم الأسرة بالمجان.



١. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق قوافل لتنظيم الأسرة بـ 4محافظات، خلال الفترة من 8 إلى 24 من شهر يونيو الجاري، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".



٢. توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية.



٣. وتطلق وزارة الصحة، 7 قوافل لتنظيم الأسرة تجوب 21 قرية بمحافظات "المنيا، القليوبية، أسيوط، الفيوم".



٤. تقدم القوافل، خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من أخصائيين النساء والتوليد المدربين، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات من المبادرة.



٥. وكذلك إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، على مستوى 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، البحيرة، سوهاج، كفر الشيخ، السويس، أسوان".



٦. سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى من يوم 13 إلى يوم 17 من شهر يونيو الجاري، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم 20 وحتى يوم 24 من الشهر ذاته، بهدف المتابعة والتأكد من تقديم الخدمة للمستهدفين، خاصة في المناطق النائية من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.



٧. تعمل وزارة الصحة على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.



٨. تتوفر الخدمات من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.