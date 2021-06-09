عيسى زيدان: جاري وضع اللمسات النهائية للمتحف المصري الكبير (فيديو)

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير هو هرم مصر الرابع والعبور الثاني للقوات المسلحة للخروج بهدية من مصر للعالم اجمع، لافتًا إلى انه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية سواء في الانشاءات أو نقل الآثار وترميمها والعرض المتحفي.



وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الانشاءات وصلت لأكثر من 98%، وتم الانتهاء من الوجهة كاملة وتشطيب جميع قاعات توت عنخ آمون، منوهًا بأن هناك 55 ألف قطعة أثرية تم نقلها من عموم الجمهورية للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ترميم معظم هذه القطع.



وتابع مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن هناك سيناريو لعرض القطع الأثرية موضوع طبقًا للحقب الزمنية ويشرف عليه مجموعة من المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة، ويشرف على العرض ويتابع الاعمال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

