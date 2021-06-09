Advertisements

عيسى زيدان: جاري وضع اللمسات النهائية للمتحف المصري الكبير (فيديو)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:45 م
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير هو هرم مصر الرابع والعبور الثاني للقوات المسلحة للخروج بهدية من مصر للعالم اجمع، لافتًا إلى انه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية سواء في الانشاءات أو نقل الآثار وترميمها والعرض المتحفي.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الانشاءات وصلت لأكثر من 98%، وتم الانتهاء من الوجهة كاملة وتشطيب جميع قاعات توت عنخ آمون، منوهًا بأن هناك 55 ألف قطعة أثرية تم نقلها من عموم الجمهورية للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ترميم معظم هذه القطع.

وتابع مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن هناك سيناريو لعرض القطع الأثرية موضوع طبقًا للحقب الزمنية ويشرف عليه مجموعة من المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة، ويشرف على العرض ويتابع الاعمال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: مرتضى منصور سيفوز بإكتساح حال ترشحه لرئاسة الزمالك

منذ ساعة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مجموعات بطولة كوبا أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ 37 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

12:56 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

12:47 م

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

07:33 ص

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»