بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار 163 روسى أسوان الإسكندرية فى محطة بنها، والتى يتم تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الاتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة، ولا يوجد إصابات أو تلفيات، وقد تم رفع العربيتان وعودة حركة سير القطارات إلى طبيعتها، وقد تم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الحادث ومحاسبة المسئول.





جدير بالذكر أنه يتم تعديل السكك بالمحطة ابتداء من يوم 25/5/2021 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة الإسكندرية.





وكانت عجلتين لعربتى قطار قد خرجتا عن القضبان، صباح اليوم، بعد خروجه من محطة بنها بحوالى 300 متر، ولم يتسبب ذلك فى أية إصابات أو وفيات، وتحرك القطار متجهًا إلى الإسكندرية بعد عملية الإصلاح.





وعلى الفور مع وقوع الحادث، دفعت هيئة السكة الحديد، بأوناش لرفع العجلات وعربات القطار، وعادت حركة القطارات مرة أخرى.



