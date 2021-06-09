10407 إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء 10407 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها سجلت خلال اليوم الأخير 4124 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في العاصمة موسكو.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 399 حالة وفاة جديدة (مقابل 379 وفاة أمس)، فيما تماثل 9814 مريضا للشفاء.

وأوضحت روسيا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ خمسة ملايين و156250 إصابة مؤكدة، منها 124895 حالة وفاة و269456 حالة نشطة وأربعة ملايين و761899 حالة شفاء.

وأكدت روسيا، أنها أجرت حتى اليوم أكثر من 141.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 305 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.