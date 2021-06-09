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مجلس الوزراء يوافق على شراء وزارة التعليم للكتب غير المشمولة بحقوق النشر والتوزيع

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعاقد، في إطار المبالغ المدرجة بموازنة الوزارة للعام المالي 2021/2022، للقيام بكل من شراء الكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفني، وشراء المحتوى العلمي لكتب المرحلة الثانوية العامة التي لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفوف الأول والثاني برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي وذلك مع كل من دار نهضة مصر وشركتي لونجمان وأبو الهول.

كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.

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