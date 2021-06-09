مركز رصد بجامعة حلوان يدشن مبادرة "كفر العلو بلا أمية"

اجتمع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، مع هيئة تعليم الكبار لتدشين مبادرة كفر العلو بلا أمية، وبمشاركة الأستاذ الدكتور احمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ومشاركة بعض كليات الجامعة.





حضر الاجتماع الأستاذة نورهان سيد محمد عيد مدير عام فرع الهيئة بالقاهرة، الأستاذة وفاء شوقي محروس مدير إدارة الهيئة بحلوان، الأستاذة عبير محمد أباظة منسق البروتوكولات بفرع الهيئة بالقاهرة ومديرة التخطيط، الأستاذة يسرى أحمد زكي أحمد مدير العلاقات العامة بفرع الهيئة بالقاهرة.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى إهتمامًا كبيرا بالعمل المجتمعي وبالمشاركة في دعمه وتنوع صوره وأشكاله، وإحياء فعالياته باستمراره وفقا للاحتياجات والأولويات الفعلية والواقعية التي تخدم المواطنين وأسرهم، وتعمق شعورهم بالانتماء، وتتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأفاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان دائما تحرص على الخدمة المجتمعية التي تساهم فى إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة، وأن هذه المبادرة تأتي دعمًا لبناء المواطن المصري، حيث أبدى المواطنين احتياجاتهم المُلحة لمحو أميتهم كمطلب هام من مطالبهم في إطار اهتمام الدولة بهذا الأمر.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازى أنه تم تحديد منطقة كفر العلو لانطلاق المبادرة نظرا لاختيار مركز رصد منطقة كفر العلو فى يناير 2020 من المناطق التي يتم تطويرها، وتم فتح فصول لمحو الأمية، كما تساهم المبادرة فى الاهتمام بدمج المكون الاقتصادي والاجتماعي للدارسين لتحفيزهم على الاستمرارية، وتطبيق قياسات لمعرفة العائد قبل وبعد المبادرة والتواصل مع المسئولين مع هيئة تعليم الكبار ومركز رصد لمتابعة الموقف على مدار الساعة، حيث يتم العمل في قضية الأمية من خلال لائحة مركز رصد.



