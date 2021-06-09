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جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تابع اليوم الاربعاء، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 20212020 م وذلك للإطمئنان على حسن انتظام سير الإمتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

حيث تابع لجنة مدرسة عبور إبشواي للتعليم الأساسي - إدارة إبشواي التعليمية للإطمئنان على الطلاب، ومتابعة سير عمل الامتحانات داخل اللجان، حيث يؤدي باللجنة طلاب 3 مدارس إعدادية بالإضافة إلى طلاب منازل إبشواي (مدرسة عبور إبشواي - مدرسة العلا الخاصة - مدرسة أم المؤمنين الإعدادية - منازل إبشواي).

نبه وكيل الوزارة مشددًا على ضرورة انضباط سير لجان الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة، مشيرًا إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس، وضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات

وشدد على رئيس اللجنة، خلال الجولة باللجان بضرورة الإهتمام بنظافة اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا مع الطلاب داخل اللجان وكذلك الملاحظين باللجنة، مع مراعاة الشفافية والعدالة فى التعامل مع الطلاب.

وقام الأستاذ محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة لجنة مدرسة جرفس للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية، ونبه مشددًا على رئيس اللجنة بضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وختم أوراق الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة، وتوفير جو مناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، حيث بلغ عدد طلاب اللجنة 259 طالب وطالب، بلغ عدد الحضور 257 وعدد الغياب 2 فقط.

نبه وكيل المديرية مشددًا على رئيس اللجنة بعدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب وكذلك الملاحظين أثناء الامتحان، مشيرا بضرورة انضباط وانتظام اللجان خلال الامتحانات، وتواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان، والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات.

جدير بالذكر يؤدى اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021م طلاب الصف الثالث الإعدادى بالفيوم امتحان الجبر والإحصاء للفصل الدراسي الثاني للعام 20212020م.
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس
جولة ميدانية لمدير ووكيل التعليم بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس

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