مواجهات صعبة لأندية القمة في صراع التأهل للدوري الممتاز

- أبو قير مع فاركو



- المالية مع البلدية



- دكرنس مع الحمام



- الجزيرة مع الأوليمبى



- دمنهور مع كفر الشيخ



- سبورتنج مع الرجاء



7- بيلا مع بنى عبيد



يواجه فريق بنى عبيد بقيادة عبد اللطيف الدومانى صاحب المركز قبل الأخير برصيد 16 نظيرة فريق بيلا صاحب المركز الأخر بنفس الرصيد بقيادة الشحات غنيم .



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



- دكرنس مع الحمام



يخوض فريق دكرنس مواجهة صعبة ومرتقبة أمام نظيرة فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 26 نقطة



ويحتل دكرنس المركز السادس برصيد 35 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 55 نقطة

2- فاركو 54 نقطة

3- الأوليمبى 46 نقطة

4- أبو قير 45 نقطة

5- بلدية المحلة 41 نقطة

6- دكرنس 35 نقطة

7- الرجاء 35 نقطة

8- المنصورة 35 نقطة

9- سبورتنج 33 نقطة

10- مالية كفر الزيات 27 نقطة

11- الجزيرة 26 نقطة

12- كفر الشيخ 26 نقطة

13- دمنهور 26 نقطة

14- الحمام 26 نقطة

15- بنى عبيد 16 نقطة

16- بيلا 16 نقطة

يواجه فريق حرس الحدود متصدر المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مواجهة صعبة ومرتقبة أمام نظيرة فريق المنصورة بقيادة بلبل بيومي، وذلك في الرابعة من عصر الخميس بستاد المكس بالجولة الـ 27 .ويدخل الحدود اللقاء بقيادة محمد حليم برصيد 55 نقطة بالمركز الأول، بينما فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد35 نقطة.وحقق فريق الحرس الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.يحل فريق فاركو وصيف المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد54 نقطة ضيفاً ثقيلاً علي فريق أبو قير صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد الكاس في لقاءصعب للغايه ولفوزشعار الفريقين.ونجح فاركو في تحقيق الفوز في لقاء الدور الأول بثلاثية مقابل هدف.يستضيف فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز العاشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 27 نقطة نظيرة فريق بلدية المحلة الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 41 نقطة.وحقق البلدية الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول .يشهد ملعب دكرنس مواجهه ناريه بين فريق دكرنس السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 35 نقطة مع فريق الحمام صاحب المركز الثاني عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 26 نقطة وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.يحتضن ملعب المدينة الشبابية بأبو قير لقاء الجزيرة المطروحي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة كرم جابر برصيد 26 نقطةونظيرة فريق الأوليمبى الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 46 نقطة .وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.يستضيف فريق العاب دمنهور صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ياسر عبد الواحد فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة مصطفى عبده ، يدخل الفريقان اللقاء برصيد 26 نقطة ويسعى الفريقين للفوز للهروب من النفق المظلم.وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.يحل فريق الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 32 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق سبورتنج في ملعب البولو بأفريكانو بالإسكندرية .وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.