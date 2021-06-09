قرينة دولة رئيس الوزراء: متحف الحضارة إنجازًا غير مسبوق للمصريين

قالت قرينة دولة رئيس مجلس الوزراء إن المتحف القومي للحضارة المصرية يتميز باستراتيجية رائعة ومستوى فني وتصميم جيد للمكان وهو ما يُعد إنجازًا واضحًا وغير مسبوقًا للمصريين.



جاء ذلك خلال زيارتها اليوم هي ٢٠ من زوجات وزراء حاليين وسابقين، حيث استضافهم المتحف في جولة عبر مقتنياته المختلفة.



وانبهرت الزائرات بسيناريو العرض المتحفي الذي يعطي للمتحف رونقًا خاصًا، مشيدين بالخط الزمني المتسلسل لطريقة العرض والذي يحكي تراث مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الآن، ولفت انتباهن الأنشطة التى يقوم بها المتحف، وأبدين إعجابهن الشديد بالتجهيزات وطريقة العرض بأحدث التقنيات.



وعن رؤيتهن المستقبلية قلن: إن كل تفاصيل المتحف ومحتوياته ستجعله بؤرة اهتمام لجميع الزائرين سواء على المستوى المحلى أو العالمى، مما يزيد من الدخل ويجعل المكان أكثر حيوية وجاذبية.



يذكر الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف وفيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل كانا في استقبالهن، وقام سيد أبو الفضل المشرف على قاعتى العرض المركزى والمومياوات الملكية بمرافقة الضيوف لزيارة أقسام وقاعات المتحف والتعرف على أنشطته المختلفة وإنجازاته، حيث قدم شرحًا تفصيليًا حول محتويات قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية ومبنى الإستقبال وقاعة المسرح والسينما.



وأعربت الزائرات عن اهتمامهن بمتحف الحضارة حيث أن للمكان سحرًا خاصًا، وعلى وحه الخصوص بحيرة عين الصيرة المطلة على المتحف والبانوراما الثقافية والتاريخية التي تحكي حضارة مصر عبر العصور.