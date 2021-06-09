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السيطرة على حريق نشب في محل مواد غذائية بقنا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في محل مواد غذائية بقرية الحراجية بمركز قوص، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في محل مواد غذائية بقرية الحراجية بمركز قوص، في محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

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