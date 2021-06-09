حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الأربعاء، حبس متهمين، لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.





كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وتهمة انتحال صفة مهنية.





وبدأت الواقعة بمرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما باستيقاف المارة وتفتيشهم منتحلان صفة رجال شرطة، وبحوزتهما (مبلغ مالى – سلاح أبيض- بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص) وبصحبتهما المجنى عليهم (3 أشخاص).



