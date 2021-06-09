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حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالبساتين

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الأربعاء، حبس متهمين، لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وتهمة انتحال صفة مهنية.

وبدأت الواقعة بمرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما باستيقاف المارة وتفتيشهم منتحلان صفة رجال شرطة، وبحوزتهما (مبلغ مالى – سلاح أبيض- بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص) وبصحبتهما المجنى عليهم (3 أشخاص).

وبسؤال المجنى عليهم أقر أحدهم بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمان باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم واستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما.

وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جرائم سرقة بوابة الفجر الفجر البساتين

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